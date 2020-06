⚡️ Алексей Швед остаётся в «Химках»! Контракт с лучшим российским игроком подписан на три года / Alexey Shved stays at Khimki! The best russian player has signed the new three year contract with the club! @VTBUL @EuroLeague pic.twitter.com/rUO6iS8poq

— BC Khimki (@Khimkibasket) June 30, 2020