Российский защитник Алексей Швед продлил контракт с подмосковным баскетбольным клубом «Химки». Как сообщается на сайте клуба, новое соглашение с 31-летним ветераном рассчитано на три года.

«Клуб «Химки» давно стал для меня родным домом. Здесь мне все нравится и я чувствую себя комфортно. Рад, что продолжу выступать за подмосковную команду. Очень соскучился по баскетболу и с нетерпением жду, когда начнется подготовка к новому сезону», — заявил Швед.

Швед провел за «Химки» пять сезонов. За это время он стал рекордсменом клуба по набранным очкам (5052) и передачам (1352), а также получил призы Альфонсо Форда как лучшему снайперу Евролиги (2018), MVP регулярного сезона Единой Лиги ВТБ (2017, 2019), MVP Матча всех звезд Единой Лиги ВТБ (2020) и MVP Кубка Европы (2017).

В досрочно завершенном из-за пандемии сезоне-2019/20 защитник набирал 21,7 очка, 7,2 передачи, 2,8 подбора и 1,0 перехвата в среднем за матч.

Серия матчей, в которых Алексей набирает по десять и более очков, продолжается с 10 апреля 2016 года и насчитывает на данный момент 188 игр.

⚡️ Алексей Швед остаётся в «Химках»! Контракт с лучшим российским игроком подписан на три года / Alexey Shved stays at Khimki! The best russian player has signed the new three year contract with the club! @VTBUL @EuroLeague pic.twitter.com/rUO6iS8poq — BC Khimki (@Khimkibasket) June 30, 2020

До «Химок» Швед выступал за московские ЦСКА и «Динамо», а также за клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота», «Филадельфия», «Хьюстон» и «Нью-Йорк». В НБА защитник провел 182 матча, набирая в среднем 7,4 очка за игру.

В составе сборной России он стал бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, бронзовым призером чемпионата мира — 2011.