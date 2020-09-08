Алексей Самсонов решил разместить в своём микроблоге фото и видео от встреч с сыном. Мужчина уверен, что из мальчика нужно воспитывать воина, поэтому постепенно учит маленького Мирона боксу. Трёхлетний ребёнок прекрасно молотит спортивные груши.



Стоит напомнить, что Алексей добивался встреч и времяпровождения с Мироном через суд. Бывшая супруга Самсонова Юлия не давала ребёнку видеться с отцом, но Лёша решил добиться совместных встреч с малышом с помощью судебных приставов. После этого бывшая жена перестала препятствовать их общению.



В своём микроблоге Самсонов опубликовал кадры, на которых видно, как Мирон занимается с отцом борьбой сначала в спальне, а потом и в спортзале, где с удовольствием молотит боксёрские груши. На замечания подписчиков, что отец должен ребёнку и книги читать, Алексей ответил, что для этого есть школа, а мальчик должен в будущем стать защитником, так было испокон веков, поэтому он будет способствовать развитию в нём навыков борьбы.



