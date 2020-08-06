Экс-участник телепроекта «Дом-2» Алексей Самсонов женился на девушке Марии в феврале 2020 года. Недавно его супруга выставила фото в своём микроблоге, из-за которого многие заподозрили девушку в беременности. Некоторые стали даже не просто спрашивать, а поздравлять блондинку с грядущим пополнением.



На комментарии подписчиков поспешил ответить сам Алексей. Он рассказал, что они с женой планируют детей, но не сейчас. Пока что супруги хотят насладиться сполна обществом друг друга, поэтому предохраняются. Лёша отметил, что его Маша остаётся такой же стройной и худенькой, как до их свадьбы, а на фото она выглядит полнее из-за слишком свободной футболки. Стоит напомнить, что у Алексея от прошлого брака с Юлией Щаулиной подрастает сын Мирон, а у Марии от союза с футболистом Андреем Ещенко – дочка Алиса.



Недавно пара посетила периметр телестройки по приглашению организаторов шоу. Возвращаться на «Дом-2» Лёша не хочет, так как считает, что Мария будет постоянно накручивать себя и переживать, плакать из-за ссор с участниками, так как у неё очень мягкий характер.