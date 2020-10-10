Алексей Самсонов спрашивает совета у подписчиков по вопросам воспитания сына Мирона.

Хотел бы у Вас узнать Ваше мнение, по поводу, что меня очень сильно тревожит и волнует 🙏🏼 Возможно ли как то учавствовать в воспитании сына, когда я вижусь с ним один раз в неделю на целый день, но по ситуации могу забирать его и на 2, 3, 4 дня подряд с ночёвкой! Мирон не капризничает, остаётся ночевать с удовольствием, даже просить ещё и ещё, и ещё оставаться 😃 Я вот не знаю, но наказывать как то не могу Мирона, за какие то определенные действия((( Очень нужен Ваш совет 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Ребёнок ждёт постоянного моего приезда) Кто скажет, как правильно себя вести ❓❓❓ Я много с Мироном разговариваю и объясняю ему, что такое хорошо, а что такое плохо 😉 И он очень отлично всё это понимает 👍👌Этого достаточно ❓❓❓