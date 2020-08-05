Период у Надежды Ермаковой в качестве директора кастинг-службы выдался не самый простой. Перед ней поставили задачу отыскать интересных героев для участия в шоу «Спаси свою любовь» среди бывших жителей телестройки.



Экс-участник проекта Май Абрикосов в социальных сетях решил посмеяться над Надей, выложив информацию о том, что его не только позвали на «Дом-2», но и предложили унизительно низкий гонорар за съёмки. Именно от Абрикосова зрители узнали о том, что на проект вернётся Степан Меньщиков с новой беременной возлюбленной. Сейчас существуют предположения, что на телестройку может вернуться Венцеслав Венгржановский с женой и другие.



Недавно в Сети всплыла информация, что на проект готов прийти Алексей Самсонов с женой Юлией Щаулиной, с которой он уже расставался. Вполне возможно, что на телепроекте появится ещё один отец, не готовый платить алименты своим детям. Ещё многие высказали предположение, что Ирина Александровна не просто так решила стать ведущей, а для того, чтобы быть ближе к молодому человеку, к которому она раньше испытывала симпатию.