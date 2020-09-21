Режиссер Алексей Попогребский был госпитализирован в реанимацию после падения в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

По его данным, некоторое время назад 48-летний Попогребский в состоянии алкогольного опьянения упал, получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, был доставлен в одну из больниц в Москве в тяжелом состоянии и помещен в отделение реанимации.

Режиссер сам рассказал сотрудникам полиции об обстоятельствах произошедшего.

Попогребский, как сообщал «Рамблер», — сын сценариста Петра Попогребского, режиссер фильмов «Коктебель», «Простые вещи», «Как я провел этим летом», «Эксперимент 5ive: Bloodrop» и сериалов «Судебная колонка» и «Оптимисты».