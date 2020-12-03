Российский актер Алексей Панин когда-то рассказал о своем переезде в Испанию. Однако он отметил, что не намерен покидать Россию окончательно.

Он хочет периодически возвращаться домой, чтобы участвовать в разных проектах. Стоит отметить, что его поклонники не поддержали уезд актера.

Сейчас он прибыл в Россию для совместного проекта с Лолитой Милявской. Он всегда говорил, что ему нравится Лолита за то, что она никогда не боялась косых взглядов и делала все, что хотела.

Кроме того, Панин хочет сниматься в кино, пишет Дни.ру.