Алексей Купин ответил на самые популярные вопросы поклонников его семьи.
Когда в Москву?✈ Устали ли мы на острове? Являемся ли мы участниками ССЛ?
Это самые популярные вопросы, отвечаю👇
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⃣ Скорее всего в ближайшем месяце, а может и гораздо дольше мы не прилетим в Москву. Для того, что бы с острова кто-то улетел в Москву ,необходимо , что бы на остров прилетели новые участники -на замену) а так как с рейсами сюда и отсюда есть трудности, смена участников происходит редко.
⃣ Мне и Майе жить на острове всегда нравилось.
-нам нравится местный климат
-здесь больше свободного времени
-мы снимаем различные видео
-занимаемся саморазвитием
-учимся на онлайн-курсах, вот с понедельника начинаем активно заниматься изучением английского языка
-у меня на Сейшелах небольшая ферма
-каждый день я занимаюсь спортом
Поэтому скучать нет времени😊 ⠀
⃣ Мы попрежнему участники реалити шоу Дом-2 Спаси Свою Любовь (ССЛ) , сейчас просто живем на острове любви❤
Как семейная пара помогаем ребятам стоить отношения , и принимаем активное участие в жизни коллектива. Плюс пользуясь прекрасной возможностью два раза в неделю ведём лобные места , тэты, и проводим различные мероприятия.