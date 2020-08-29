Алексей Купин ответил на самые популярные вопросы поклонников его семьи.

Когда в Москву?✈ Устали ли мы на острове? Являемся ли мы участниками ССЛ?

Это самые популярные вопросы, отвечаю👇

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⃣ Скорее всего в ближайшем месяце, а может и гораздо дольше мы не прилетим в Москву. Для того, что бы с острова кто-то улетел в Москву ,необходимо , что бы на остров прилетели новые участники -на замену) а так как с рейсами сюда и отсюда есть трудности, смена участников происходит редко.

⃣ Мне и Майе жить на острове всегда нравилось.

-нам нравится местный климат

-здесь больше свободного времени

-мы снимаем различные видео

-занимаемся саморазвитием

-учимся на онлайн-курсах, вот с понедельника начинаем активно заниматься изучением английского языка

-у меня на Сейшелах небольшая ферма

-каждый день я занимаюсь спортом

Поэтому скучать нет времени😊 ⠀

⃣ Мы попрежнему участники реалити шоу Дом-2 Спаси Свою Любовь (ССЛ) , сейчас просто живем на острове любви❤

Как семейная пара помогаем ребятам стоить отношения , и принимаем активное участие в жизни коллектива. Плюс пользуясь прекрасной возможностью два раза в неделю ведём лобные места , тэты, и проводим различные мероприятия.