Алексей Купин высказал своё мнение о новой ведущей проекта Саше Спилберг.

КУПИН О НОВОЙ ВЕДУЩЕЙ ДОМА-2

Алексей Купин поделился впечатлениями от знакомства с новой ведущей проекта Сашей Спилберг.

«Она молодая девушка, видно, что ей ещё немного не комфортно. Ей просто нужно адаптироваться, привыкнуть к коллективу, ребята ещё не все воспринимают её всерьёз. Но думаю, что это просто дело времени», — считает Алексей.

Купин как никто понимает, каково это — вести такой масштабный проект.

«На островах у нас очень хорошо получалось вести Лобные, находили общий язык с ребятами, была дисциплина. Думаю, если бы у нас появилось предложение попробовать свои силы на Поляне, мы бы отлично справились», — подытожил Купин.

А как тебе новая ведущая?