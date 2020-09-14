Алексей Купин поведал о том, каким должен быть настоящий мужчина.

Какой должен быть мужчина!

Топ-5 советов😉

⃣ Вежливый.

Вежливость и проявление этикета говорит о хорошем воспитании мужчины и дает ему большой плюс в обществе и в общении с женщиной.

⃣ Добрый.

Мало кто счастлив в отношениях с тираном , и мало кто захочет строить отношение со злым человеком.

⃣ Трудолюбивый.

Не каждый становится миллионером , но если мужчина много работает он обязательно сможет прийти к своим целям и обеспечить себя и семью.

⃣ Заботливый.

Мужчина должен ухаживать , и заботиться о своей женщине. Никогда не нужно забывать , что мужчина тоже должен радовать свою вторую половину.

⃣ Быть настоящим мужчиной. Защищать , оберегать , уважать , ценить свой выбор , и вести женщину за собой.

В наше время редко встречаются рыцари на белом коне , но, к сожалению, часто встречаются мужчины которые ведут себя как женщины.

А вы согласны? Какие ещё добавите пункты?)