Алексей Купин поведал о том, каким должен быть настоящий мужчина.
Какой должен быть мужчина!
Топ-5 советов😉
⃣ Вежливый.
Вежливость и проявление этикета говорит о хорошем воспитании мужчины и дает ему большой плюс в обществе и в общении с женщиной.
⃣ Добрый.
Мало кто счастлив в отношениях с тираном , и мало кто захочет строить отношение со злым человеком.
⃣ Трудолюбивый.
Не каждый становится миллионером , но если мужчина много работает он обязательно сможет прийти к своим целям и обеспечить себя и семью.
⃣ Заботливый.
Мужчина должен ухаживать , и заботиться о своей женщине. Никогда не нужно забывать , что мужчина тоже должен радовать свою вторую половину.
⃣ Быть настоящим мужчиной. Защищать , оберегать , уважать , ценить свой выбор , и вести женщину за собой.
В наше время редко встречаются рыцари на белом коне , но, к сожалению, часто встречаются мужчины которые ведут себя как женщины.
А вы согласны? Какие ещё добавите пункты?)