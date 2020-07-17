Алексей Купин уверяет, что влюбился с Майю Донцову с первого взгляда.

Мои чувства к ней.. ⠀

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До встречи с Майей я никогда не испытывал такое чувство, как любовь с первого взгляда.❤⠀

Некоторые считают, что такого понятия не существует, и, возможно, это связано с тем, что не у каждого такое в жизни бывает.⠀

Помню эти минуты, когда наши взгляды с женой пересеклись, между нами сразу пробежала искра.⠀

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Помню первую минуту общения, помню, в чем она была одета, и помню, что разглядел в ней то, что не видели другие. ⠀

Я бы удивлён ей, поражён, влюблен и очарован, что не мог пройти мимо и отвести взгляд. 🥰⠀

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А самое хорошее в этой истории то, что наши чувства были взаимны. И наверное уже в день нашего знакомства у меня пробежала мысль о том, что это моя судьба ❤ ⠀

А вы верите в любовь с первого взгляда?