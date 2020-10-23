Алексей Купин поспешил успокоить всех зрителей, которые переживают за дальнейшую жизнь животных, находящихся на Сейшелах. Мужчина заверил, что все звери обрели свои дома и за них не стоит волноваться. Лёша решил рассказать про дальнейшую судьбу каждого животного.



Зрителям давно полюбились различные зверьки на островах: собака Сейшик, курочки, свинка Настя, кошечка Ева, коты и две черепахи. В кротчайшие сроки всем им нашли дома, где о них будут заботиться и любить. Алексей Купин рассказал, что пёс Сейшик отправится в Украину, где его приютит у себя администратор проекта, который давно мечтает стать хозяином этого четвероногого красавца.



Свинка Настя будет проживать на ферме, где обзаведется потомством, туда же определили и курочек в количестве тридцати семи штук. О них будет заботиться женщина, которая занимается разведением животных для души. Другие добрые люди, проживающие рядом со съемочной площадкой, приютят котов, а кошечка Ева будет проживать в семье Никиты Мойсеева. Черепахи останутся в привычной среде обитания, где за ними также будут присматривать и ухаживать специалисты.