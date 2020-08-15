Алексей Купин поделился правилами, которые помогают ему строить гармоничные отношения.

5 правил или принципов в отношениях, которых придерживаюсь я:

Нельзя:

⃣ Поднимать друг на друга руку

⃣ Оскорблять ( после оскорблений всегда остаётся осадок)

⃣ Изменять ( считаю поцелуй с другим человеком это тоже измена)

⃣ Держать тайн ( разве что если хочешь сделать любимому сюрприз)

⃣ Копить обиды на своего партнёра ( говорите со своей второй половинкой сразу, если что-то не устраивает)

Нужно:

⃣ Решать вопросы вместе

⃣ Уважать друг друга

⃣ Строить совместные планы на будущее, жизнь

⃣ Иметь совместные хобби, увлечение

⃣Ценить своих родных и родных своей второй половинки

Считаю, что это самое главное, и без этих правил не построить здоровых отношений.⠀

А какие правила у вас? 😊