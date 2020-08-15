Алексей Купин поделился правилами, которые помогают ему строить гармоничные отношения.
5 правил или принципов в отношениях, которых придерживаюсь я:
Нельзя:
⃣ Поднимать друг на друга руку
⃣ Оскорблять ( после оскорблений всегда остаётся осадок)
⃣ Изменять ( считаю поцелуй с другим человеком это тоже измена)
⃣ Держать тайн ( разве что если хочешь сделать любимому сюрприз)
⃣ Копить обиды на своего партнёра ( говорите со своей второй половинкой сразу, если что-то не устраивает)
Нужно:
⃣ Решать вопросы вместе
⃣ Уважать друг друга
⃣ Строить совместные планы на будущее, жизнь
⃣ Иметь совместные хобби, увлечение
⃣Ценить своих родных и родных своей второй половинки
Считаю, что это самое главное, и без этих правил не построить здоровых отношений.⠀
А какие правила у вас? 😊