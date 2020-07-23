Алексей Купин поведал о том, как он жил до прихода в периметр Дома-2.

Какой же я был до проекта? ⠀

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■ Занимался профессионально греблей на каноэ, лучший результат за карьеру 3 бронзовых медали с Чемпионата Европы🥉🥉🥉. И 4,5,6 места с Чемпионатов Мира 🏆⠀

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■ Мой родной город Одесса, и его очень люблю. ⠀

Одесский калорит, атмосфера, добрые люди и конечно же море — моё всё⚓. ⠀

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■ Серьёзных отношений никогда не было, так как постоянно был в разъездах по спорту (сборы, соревнования, тренировки), да и в целом считаю, что отношения на расстоянии к хорошему не приводят💔. ⠀

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■ Желание построить семью была одна из главных причин уйти из спорта, что я и сделал💘.⠀

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■ Всегда был против химических добавок в спорте, и результат, которого достиг, был полностью на своих силах💪. ⠀

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Кем работал до проекта? ⠀

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■ Моя работа — спорт, я представлял другую страну, и это приносило мне хороший доход💰. ⠀

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■ Всегда любил животных, и до сих пор их люблю.⠀

Считаю, что они добрее и благодатнее некоторых людей в наше время🐶.⠀

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■ Мечтал о олимпийском золоте, и о большой семье👨‍👩‍👧‍👦. ⠀

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■ Бывал во многих странах, и вообще любил и люблю путешествовать, и узнавать навые места✈. ⠀

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■ Всегда с радостью заводил новые знакомства😊⠀

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■ Любил и люблю вкусно покушать в фаворитах кухня моей бабушки❤, но не ем острое, и не очень люблю блюда с томатами.