Алексей Купин высказался о причинах развода ранних браков и своё отношение к ним.

Моё отношение к ранним бракам? ⠀

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Сейчас могу сказать, что одна из главных причин развода — это создание раннего брака, это касается и возраста, и длительности отношений.⠀

Большинство молодежи до 21 года ещё очень юны, и подавшись своим чувствам и эмоциям пытаются создать семью и вступить в брак. И, возможно, в силу возраста и неопытности им не получается сохранить семью 🙄⠀

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Так же люди, которые совсем недавно вместе (меньше года) это тоже не всегда говорит о том, что вы хорошо друг друга узнали и преодолели много испытаний вместе . ⠀

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☝️Браки, в которых люди плохо друг друга знают, так же достаточно быстро распадаются ☝️⠀

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Поэтому, как считаю я, всему своё время. ⠀

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Я создал брак в 24 года, находясь в отношениях с Майей 2 года и 4 месяца. И я рад, что получилось именно так, мы успели друг друга узнать, и проверить отношения разными ситуациями, и осознано подошли к свадьбе❤️.⠀

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А как считаете вы? 😊