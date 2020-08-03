Алексей Купин продолжает вести со своими подписчиками разговоры об отношениях.

Отношения это работа ?🤔

Конечно, друзья, отношения — это большой труд, и работа двоих.

Отношения выстраиваются медленно по «кирпичику»

Понимание, уважение, и гармония — фундамент семьи.

Многие, сталкиваясь с проблемами, сразу бегут, а кто то их решает, меняет своё поведение и борится со своими тараканами.

Только объединившись со своей второй половинкой можно пройди через все трудности, а трудности есть всегда и у всех.

Поэтому, все не так просто, как кажется, и жаль, что в наше время очень много разводов.

Друзья, работаете над отношениями вместе, и все у вас получится ❤