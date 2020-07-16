Алексей Купин поведал о том, с чего начался его путь к спорту.

С чего начался мой путь к спорту, откуда я брал мотивацию?⠀

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Многие интересуются данным вопросом, поэтому я решил посвятить этому отдельный пост👇⠀

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Мой интерес к спорту начался ещё с самого детства, так как моя мама — спортсменка, она всегда служила для меня примером.😊⠀

Смотря на неё, мне тоже хотелось путешествовать, проявлять свои силы, посмотреть на мой максимум, чего я могу достичь.⠀

И поэтому уже тогда я начал прививать правильные привычки и тренировки в свою жизнь.⠀

И результат, который я видел — был моим самым главным мотиватором.⠀

Я тренировался в разных городах, странах, много эмоций испытывал, что желание заниматься было всегда.⠀

10 лет я был в профессиональном спорте, и могу сказать, что без мотивации — не будет результатов. Ты должен «гореть» этим делом, хотеть добиться новых высот, чтобы увидеть свое тело в новом виде.💪⠀

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Раз мне все так нравилось, то почему я закончил профессиональный спорт?🤔⠀

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Мне хотелось личной жизни, хотелось чаще видеть своих родных и близких, ведь когда я полностью оттдавался спорту, на это не было времени и сил.⠀

Я расставил свои приоритеты в пользу семьи и не жалею об этом.⠀

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А сейчас занимаюсь спортом, правильно питаюсь, поддерживаю свою форму и не планирую на этом останавливаться.🤘⠀

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Как вам мои результаты?