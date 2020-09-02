Экс-участник Дома-2 Алексей Чайчиц приглашает туристов оценить его работу в качестве организатора индивидуальных туров на Бали.

ЛЕША ЧАЙЧИЦ ОТКРЫЛ СВОЙ БИЗНЕС НА БАЛИ

К моменту создания бизнес-идеи Леша Чайчиц уже три месяца отдыхал на Бали.

«Мне написала моя знакомая из Москвы со словами: Леш, ты очень хорошо там отдыхаешь и живёшь, а давай сделаем вип-туры для обеспеченных людей с тусовками, виллами и яхтой, например? Я за три месяца жизни сменил кучу вилл, обкатал множество мест и познакомился с людьми, что имеют связи по острову. Мы решили, что это отличная идея», – делится Чайчиц с Mpravda.com.

Через 10 дней границы закрыли, Леша уже не смог вернуться на работу в Китай и остался на острове.

«Здесь я всерьёз занялся разработкой тур-бизнеса и особенно авторского тура, на какой делал упор. Всё это не так легко как кажется: разработка, цены, люди, виллы, машины, заведения, яхта, ди-джеи, встречи, подсчёты с финансистами. Всеми делами занимался только я, поэтому решил, что посредники мне не нужны».

Вскоре Леша уже набрал свою первую группу.

«Цену поставил очень низкую $2490 за 14 дней. В эту стоимость всё включено: острова, яхта, виллы, питание. Хочу, чтобы люди поняли, что так действительно выгодно и сами они за такие деньги так не отдохнут», – пояснил Чайчиц.

Пока ещё границы закрыты, Леша продолжает работать над своим проектом.

«Я сэкономлю большие деньги на рекламе, мне помогут мои друзья – они известные тревел-блогеры. Поэтому вложения у меня минимальные, кроме моего труда, времени и ответственности. В сфере туров конкуренция огромная! А я создал тур, не похожий на остальные.

Пока пандемия, занимаюсь туризмом внутри страны, здесь множество русских и желающих путешествовать, мы обкатываем туры сейчас на тех, кто есть здесь», – резюмировал Чайчиц.