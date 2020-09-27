Алексей Безус помог Захару Саленко устроиться на работу в Сочи.

БЕЗУС ПОМОГ САЛЕНКО УСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ В СОЧИ

Алексей Безус и до проекта занимался продажей недвижимости в Сочи, туда же он помог устроиться и Захару Саленко.

«Захар устроился по моей рекомендации в компанию, где работаю я. Захар загорелся этой идеей, когда я ему всё рассказал. Сейчас он уже работает там, с ним сотрудничают мои коллеги, товарищи, делятся опытом. Он использует сейчас метод продажи через социальные сети, то, чем я собирался заниматься после ухода, но дал возможность своему коллеге пойти вперёд. Смотрю на Захара, вижу, как он трудится, думаю, что у него всё получится», – рассказал Безус.

Леша считает, что благодаря этой работе Захар вскоре сможет заработать и на новую машину, и на квартиру.

«В первые два месяца его заработная плата может достигать до 500 000 рублей. С его ресурсами это вполне реально. Рядом с моей квартирой в Сочи продаётся несколько отличных вариантов, думаю, что в ближайшее время мы с можем договориться с инвесторами и купим одну из них для Захара и станем вообще соседями», – заявил участник.

Как утверждает Безус, Шафеева тоже мечтает жить в Сочи. Может, именно там ребята и решат снова быть вместе?