Алексей Безус признался, что они с Миленой Безбородовой на время отпуска семьи Черкасовых взяли их собаку к себе.

Пока семья Черкасовых отдыхает в солнечной Абхазии, любимица семьи Моника гостит на Поляне у Безуса и Милены.

«Сейчас у нас очень весёлые дни, потому что собачка у них – ходячее чудо. Мы с ней гуляем, заботимся, а самое главное, что я отлично потренировался в уходе за питомцем. Милена очень хочет шпица, но пока ей этого не разрешают», – поделился Безус.

Моника останется у ребят до понедельника.