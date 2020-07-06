На днях Леша Безус отправился в отпуск, уехав в свой родной город. Там парень сразу же навестил свою дочку Мию от его прошлых отношений. Леша привез девочке в подарок куклу от своей бывшей девушки Милены Безбородовой, чем удивил многих зрителей.



Так, ребята расстались около двух месяцев тому назад – парень оставался на поляне, а девушка строила новую жизнь за периметром. Это означает, что Безбородова купила подарок дочери Безуса, еще будучи с ним в отношениях и живя на проекте.



Сам Леша подтвердил подобные домыслы зрителей телестройки. По словам парня, Милена приобрела подарок для Мии еще полгода тому назад, когда у девочки был день рождения. Но из-за карантинных ограничений Безус все это время не мог попасть к дочери, и только сейчас ему удалось передать ей подарок. Тем не менее, в момент передачи куклы Мие парень очень растрогался, осознавая, сколько внимания его бывшая девушка уделяла его семье.