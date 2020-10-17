Алексей Безус заявил, что ему нечего скрывать и он готов сесть на детектор лжи.

Не все отношения заканчиваются адекватно или на хорошей взаимной 🙁 ноте. Так бывает…

Всегда расставание это ответственность двоих. Да не сошлись 🔥 взглядами, характерами и принципами.

В виду того что всегда призываю сохранять уважение и мир, все равно в свою сторону вижу много клеветы 👿. Из меня пытаются сделать того, кем я не являюсь.

⭐⭐⭐ И чтобы справедливость была видна всем, я попрошу ведущих чтобы они проверили меня на «детекторе лжи». Пусть все знают что у меня внутри… И почему я поступал так или иначе. Считаю это будет честно, мне скрывать нечего ⭐⭐⭐