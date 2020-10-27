Стало известно, что Алексей Безус недолго томился в гордом одиночестве после расставания с Миленой Безбородовой.

БЕЗУС ПРОВЕДЁТ НОЧЬ С НОВОЙ УЧАСТНИЦЕЙ

Тысячу дней Алексей Безус является участником телепроекта ДОМ-2. И эту дату он встречает не один…

«Очень много было проб и ошибок в отношениях. Теперь я чётко понимаю, какую девушку я хочу видеть рядом с собой. Она не должна быть моделью, иметь почётную родословную, иметь крутой статус в обществе. Хочется, чтобы рядом была девушка, умеющая поддержать в трудный период. Радующаяся любым возможностям провести время с близкими и родными людьми, уважающая меня и моё окружение, доверяющая моему выбору», — поделился своими мечтами Леша накануне события.

И, кажется, такая девушка уже появилась на проекте. Эту ночь Леша проведёт в компании новой участницы ДОМа-2.

Про 1000 и 1 ночь в жизни Безуса смотрите в эфире через неделю!