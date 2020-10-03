Алексей Безус поведал о новом витке ссор и взаимных претензий в его отношениях с Миленой Безбородовой.

БЕЗУС: «ХОЧУ, ЧТОБЫ МИЛЕНА МЕНЯ ПОДДЕРЖИВАЛА»

Никогда не было и вот опять. В паре Безуса и Милены снова конфликты и претензии.

«Потерялся контроль, и я уже не знаю, как контролировать поведение Милены. Никакие рычаги давления на неё не действуют, мы ругаемся, даже когда я просто тактично выражаю своё мнение. Она снова взрывается на пустом месте. Теперь вся ответственность в её руках, если ей нужно сохранить эти отношения, то она будет что-то для этого делать», – признался Леша.

Изменения в Милене Безус видит, как и видит желание всё исправить.

«Просто её бросает из стороны в сторону: то она максимально проявляет заботу, то заводится и злится. В таком маятнике, в таких качелях невозможно даже на работе сфокусироваться. Мне хочется, чтобы она меня просто поддерживала, верила в мои идеи. И когда я прошу это внимание, хочу, чтобы она это нормально воспринимала», – резюмировал участник.