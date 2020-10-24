Алексей Безус поведал, что не может продолжать общение с Миленой Безбородовой из-за постоянного мата в свой адрес.

Никогда не было и вот опять. Безус прокомментировал разрыв с Безбородовой.

«Мы договаривались сохранить дружеское общение, я говорил, что всегда могу помочь ей. Главное условие – общаться без мата. Так и было аж целых два дня. Потом Милена снова на меня обрушила метеорит из бранных слов в мой адрес. Она сверхэмоциональный человек и не умеет контролировать свои эмоции. Наше общение сводится к нулю», – пояснил Безус.

Как думаешь, помирятся ещё Леша и Милена или нет?