Алексей Безус рассказал о расставании с Миленой Безбородовой и ее уходе с телепроекта.

Последнее предупреждение ⚡

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🔴 Да Милена решила расстаться. Оскорбив меня и послав на три буквы она ушла с проекта

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Последний месяц все шло очень тяжело, но я держался. Терпение закончилось, когда последнюю неделю она меня оскорбляла и унижала. ⛔ В разговорах при коллективе, на камерах и без камер. Я молчал и просил не делать так больше! Но видимо она решила ❌❌❌ расстаться и поливала грязью после цветов и свиданий

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В ее любовь я уже не верю.

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❗Выставлять личное не собираюсь❗

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Но я предупреждаю Милену последний раз, попросил свою маму и Риту Ларченко поговорить 🙏 с Миленой чтобы она закончила лить грязь. Т. к. я все это время и по настоящий момент ее никак не оскорбил.

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Но она воспринимает мою сдержанность за слабость. Поэтому официально прошу по-человечески закончить это вранье 📛📛📛

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🆘 Если я снова увижу вранье и оскорбления я раскрою правду с которой ей будет сложно жить.

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Поэтому всех тех, кому не безразлична судьба Милены, остановите ее, потому что я принимать и молчать на ложь и оскорбления не буду. По-человечески прошу! Терпение на пределе!!!