Участник «Дома-2» Алексей Безус разочарован некрасивым расставанием с Миленой Безбородовой. Молодой человек уверен в том, что девушке нужно было вести себя достойней. Он считает, что некрасиво было ругаться с сотрудниками проекта, ведь Милена обматерила не только самого Безуса, но и продюсеров, организаторов телестройки.



Сейчас в личном микроблоге Алексей жалуется не только на выходки бывшей возлюбленной, но и на её фанатов. Молодой человек собирается выложить совместные видеозаписи, чтобы оправдаться, а также хочет доказать свою правоту на детекторе лжи. Хотя всего около года назад он сам сомневался в достоверности полиграфа. Видимо, Безус считает, что нужно красиво расставаться, чтобы потом руководство проекта стремилось пригласить на шоу «Бородина против Бузовой», к примеру.



Удивительно, но сейчас как раз Милене приходится тяжелее, чем Безусу. Девушке нужно искать квартиру, да и на здоровье она жалуется. Безус же просто хочет быть правым в этой ситуации и настаивает на детекторе.