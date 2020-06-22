Милена Безбородова и Алексей Безус завершили свои отношения более двух месяцев тому назад. Все это время все мысли девушки были заняты воспоминаниями о бывшем парне и переживаниями из-за их разрыва. Милена не перестает писать ему сообщения в надежде восстановить их роман.



Леша признался, что поддерживает общение с экс-возлюбенной, говорит с ней о своих делах, жизни на проекте и даже заводит разговоры об отношениях. Все дело в том, что за все время после их расставания парень не смог встретить девушку лучше Безбородовой.



Новые девушки, приходящие на проект, не могут заинтересовать Безуса так же сильно, как его когда-то привлекла Милена. При этом парень пока не знает, как помириться и восстановить роман с бывшей девушкой, поскольку уверен, что после воссоединения она снова примется за свое, начав постоянно предъявлять претензии и истерить без повода.