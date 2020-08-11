Алексей Безус рад возвращению на телепроект Милены Безбородовой.

МИЛЕНА БЕЗБОРОДОВА ВЕРНУЛАСЬ НА ПРОЕКТ! БЕЗУС ЗАГОВОРИЛ О СВАДЬБЕ

Милена Безбородова вернулась на телепроект ДОМ-2. Безус рассказал, как возвращал возлюбленную.

«Целый месяц я ползал перед ведущими, чтобы они пошли мне навстречу. Милену убедила меня и заставила вновь поверить, что можно быть счастливыми вместе. Я ценю и уважаю наше потраченное время, началась новая глава в нашей жизни. Выстраиваем все заново», — поделился Безус с Mpravda.com.

Леша настроен менять не только отношения, но и себя.

«Я уже стал спокойнее, Милена тоже где-то поменялась, но еще остается вспыльчивой. Нужно просто вовремя остановиться, у нее быстро получается прийти в себя».

Безус даже заговорил о возможной свадьбе с Безбородовой.

«При хорошем стечении обстоятельств, думаю, я буду готов связать себя узами брака в Новый год или после. Нужно хотя бы три месяца полной гармонии и понимания», — резюмировал участник.

Как думаешь, дойдут ребята до свадьбы?