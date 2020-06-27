Алексей Безус счастлив, что это подвешенное состояние в отношениях с Миленой Безбородовой наконец-то закончилось.

Это закончилось 💔

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Я имею в виду подвешенное 🙃 состояние, ну и любовь как оказалось тоже)

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Но на самом деле я рад что мы пришли к какому-то 🧩 логическому концу, т. к. подвешенное состояние очень угнетало 😖 мою жизнь и пожирала совесть. У Милены так же, закончилось ее желание слепо любить, а появилось нечто продвинутое — «строить» 🏰

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Я хочу пожелать тебе 💝 Милена в новой жизни легкости, трепета и чаще быть рядом с любимыми!

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Ты 🌷красивая, 🌹обворожительная, 🌺добрая, 🌸чуткая, 🌼самая преданная и 💐заботливая! Ты достойна лучшего🌟🌟🌟

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Благодарю Бога и Вселенную что дала мне возможность побыть с тобой этот отведенный срок! Это была счастливая жизнь 🌌