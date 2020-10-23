Алексей Безус рассказал, зачем он решил сесть на полиграф.

После конфликтов с Миленой Безус до конца запятнал свою репутацию. Чтобы как-то оправдать себя и свои поступки, Леша решил пройти проверку на детекторе лжи.

«Я это сделал, чтобы полиграфолог подтвердил, что у меня никогда не было намерений нажиться на Милене, спать с другой девушкой, что у меня было истинное желание жениться на Милене и прожить с ней всю жизнь. Я рад, что специалист подтвердил мои слова, моя совесть чиста», – пояснил Леша.

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