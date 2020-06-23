Вчерашний день Алексей Безус провёл в компании Милены Безбородовой.
Кто-то догадался, а кто-то нет, но факт остается фактом☝️
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Сегодня пол-дня мы провели с Миленой вместе. Это не была романтика, 🚨 это была встреча в которой мы хотели выговориться.
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Милена говорила до этого что хочет попробовать 🎱 снова отношения и больше за периметром. Но мое желание лишь потихоньку разгорается, ведь для меня важно быть уверенным в каждом шаге своей половинки. Но в тоже время она для меня очень 🌟 родной человек.
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В общем так много вопросов и так мало ответов…
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Кстати, рыбка для мама, это подарок от Милены 🙂