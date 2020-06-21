Алексей Безус рассказал, что они с Миленой Безбородовой наладили общение.

После ухода Безбородовой с проекта Лёша Безус так и не завёл новые отношения. Девушки Поляны не впечатляют парня, а искать кого-то за периметром ему не хочется. В последней беседе признался, что его общение с Миленой возобновилось, но теперь носит исключительно дружеский характер.

«Милена перестала меня преследовать, и той маниакальной тяги я от неё больше не чувствую. Она стала самостоятельной и теперь рассуждает здраво, – говорит Лёша. – Мы общаемся как взрослые люди, и я считаю это здорово. Мы не чужие друг другу, так что нужно уметь поддерживать нормальные отношения».