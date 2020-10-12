Алексей Безус и Милена Безбородова снова расстались. Молодой человек заявил, что будет готов обнародовать различные материалы, если девушка не перестанет говорить про него всякие гадости и оскорблять. Алексей добавил, что надеялся на хорошие отношения с возлюбленной после воссоединения, но подозревает, что она никогда его и не любила. По словам участника, Милена неоднократно оскорбляла его, желала смерти, угрожала сломать жизнь, посадить в тюрьму и свести в могилу.



Безбородова раскрыла множество тайн, о которых они с Безусом никому не хотели рассказывать. Девушка поведала и о ста тысячах за возобновление отношений с собой, и о избиении возлюбленным в Сочи, и о миллионе, который любимый потребовал за своё согласие уйти с проекта.



Алексей поспешил оправдаться. Он рассказал, что в Сочи девушка сама просила ударить её, у него даже есть тому подтверждение. Там же на побережье Лёша взял с любимой обещание, что она не будет больше его оскорблять. Как показала последняя ситуация, оскорбления от Милены возобновились. Парень предупредил, если она не прекратит, то он расскажет всю информацию, и ничем хорошим для девушки это не закончится.