Алексей Безус рассказал, что уже не знает, в какой стадии его отношения с Миленой Безбородовой.

Отношения в периметре не складываются, и Леша Безус вспомнил о Милене. Если раньше (как утверждает сам участник) сообщения от Безбородовой подолгу оставались без ответа, то сейчас бывшие снова ведут активную переписку.

«Мне непонятно, на какой стадии наши отношения. С её стороны очень много пожеланий, обещаний, обещаний. А с моей – нет веры. Была бы вера и уверенность – я ушёл бы с проекта или привёл Милену сюда. Но как вернуть эту уверенность, я не знаю. Я очень запутался. Буду просить ведущих устроить нам здесь встречу, чтобы поговорить и принять для себя финальное решение», – пояснил Безус.

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