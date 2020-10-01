Алексей Безус поведал, что у Милены Безбородовой очень вырос заработок и, соответственно, выросли запросы.

Милена Безбородова часто говорила о том, что вернулась на проект исключительно ради любви. Ведь за воротами девушка смогла реализовать себя. В интервью Алексей Безус рассказал, как относится к тому, что Милена зарабатывает больше него.

«Я очень горжусь ею. Очень рад, что она реализовалась, выстрелила, поняла, где её стезя, предназначение. Где её ценят, где она добивается высот и успехов».

Но есть у этой медали и обратная сторона.

«В связи с ростом её заработной платы у неё выросли прямо пропорционально и потребности. У меня такого роста в зарплате нет и позволить многие вещи, которые она хочет, я не могу. Для меня на данный момент это очень большая проблема. Я не знаю, как нам в дальнейшем сосуществовать, чтобы я оставался мужчиной, добытчиком, чтобы мог баловать девушку такого уровня, – делится Леша с нами. – Она зарабатывает раз в 10 больше меня. Она хочет и путешествовать, и красивые наряды, она может тратить. У неё только на такси тысяч 60 уходит. Я себе позволить такого не могу. Я очень рационален, очень расчётлив в этом плане, берегу каждую копейку. Она в месяц на себя может потратить на поесть, на одеться, на какие-то ништяки – 200 000 легко. А у меня всего 150 000».

Должен ли мужчина зарабатывать больше женщины или нет?