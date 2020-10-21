Алексей Безус объяснил, почему он решил рассказать об измене Милены Безбородовой.

ПОЧЕМУ БЕЗУС РАССКАЗАЛ ПРО ИЗМЕНУ МИЛЕНЫ? КОММЕНТАРИЙ УЧАСТНИКА

Любовь – это… хранить её секрет об измене тебе с другим. Не смог Безус долго держать эту тайну в себе и спровоцировал свою ненаглядную на побег с проекта.

«Это больше подстава, но можно сказать, что и измена. Она со мной рассталась и в тот же день нашла другого молодого человека и переспала с ним. Почему это всплыло? Потому что у нас были определённые договорённости по жизни: Милена не будет меня оскорблять, будет ценить и уважать, а мы не будем вспоминать и выносить прошлое. Но в последний месяц она очень неуважительно со мной общалась, конечно, я намеренно задал тот провокационный вопрос», – пояснил участник.

Как расцениваешь поступок Безуса?