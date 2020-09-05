Алексей Безус поведал, что видит в Милене Безбородовой мать своих детей.

Алексей Безус заявил, что видит Милену своей женой и матерью своих детей. Ранее участник рассказывал нам, что к Новому году готов узаконить свои отношения с Безбородовой.

«Некоторые её вспышки мне не нравятся, конечно. Но я понял, что жизнь проходит, чего ждать каких-то чудес? Какого-то счастья за поворотом? Так можно откладывать до бесконечности. Я вдруг понял, что надо жить здесь и сейчас. А сейчас я вижу Милену матерью своих детей – в идеале, конечно. Я к этому полностью готов», – признался Леша в разговоре.

Не зря же Милена поймала букет невесты на свадьбе Блюменкранцев.