Алексей Безус сожалеет о том, что принял Милену Безбородову после её отношений с другим парнем.

Я был слепой и наивный 😔

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Во всем что происходит в нашей жизни виноваты мы сами 👁Единственное оружия против нападков это ПРАВДА! Таковы извлеченные уроки…

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Этот урок оказался самым ценным для меня! Если человек тебя на коленях просит 💔 прощения и даже говорит что жизнь закончит если не вместе «просто не верьте!!!»

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Верьте только отношению и поступкам. Я не смог набраться сил и отшить девушку которая уже была с другим… Здесь я был 🥀 слаб. Я верил в будущее и искренность отношений. Но теперь прежних ошибок не повторю.

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Я призываю всех подписчиков не оскорблять ни одну сторону, а просто дать 🌏 совет и поддержку тому кто ближе. В наше сложное время так не хватает человечности…