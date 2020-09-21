Алексей Безус сожалеет об уходе с телепроекта Марины Африкантовой и Романа Капаклы.

БЕЗУС: «МЫ ОЧЕНЬ ГОРЕВАЛИ ИЗ-ЗА УХОДА МАРИНЫ И РОМЫ»

Уход Марины и Ромы многие участники восприняли близко к сердцу. Леша Безус даже расплакался, провожая друзей.

«Мы очень горевали из-за ухода Марины и Ромы. Честно, очень хотелось, чтобы ребята остались. Но они сами сказали, что устали и не могут достигать высот в рамках проекта. Мы остаёмся на связи, общаемся, нас зовут в гости. Они заряжены снимать интересный контент, посещать разные страны. Ребята молодцы, я за них очень рад, но и огорчён, что они не рядом», – признался Безус.

Как считаешь, кто должен был покинуть проект «Спаси свою любовь»?