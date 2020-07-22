Алексей Безус предложил матери своей дочери забрать Мию на проект погостить.

Безус хочет забрать дочку на проект

Алексей Безус хочет забрать маленькую Мию погостить на телепроект ДОМ-2 на пару недель.

«Хочу, чтобы Лена немного отдохнула, занялась своей жизнью, куда-то слетала. А я это время проведу с дочкой. Я редко вижусь с Мией, а так и с дочкой время проведу, и Лене помогу. Лена очень боится, доверяет, но говорит, что места себе находить не будет. Понимаю, что для нас это будет очень тяжёлое время. Я всё время боюсь за малышку: вдруг споткнётся где-то, упадёт. Сердце разрывается, будет тяжело, но такой опыт нам необходим», – признался участник.

Как считаешь, нужно ли малышке проводить больше времени с отцом?