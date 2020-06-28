Алексей Безус высказался о флирте Юлии Жуковой в его сторону.

БЕЗУС: «ЖУКОВА ПЕРЕГНУЛА ПАЛКУ». ВСЁ О ФЛИРТЕ ЛЕШИ И ЮЛИ

Жукова, Григорьев и Безус отлично ладили друг с другом, пока в этом треугольнике кто-то не стал лишним, и это мы не об Алексее. Юля, по словам коллектива, флиртовала с Безусом.

«Я от неё флирта в свою сторону не чувствовал, мы просто всегда угорали. А вот именно в тот момент я почувствовал, что Юля перегнула немножко палку. Я решил отодвинуться от этого и сделать вид, что не заметил. Потому что подумал, может быть, я не так понял, такой дискомфорт произошёл. Видимо, ей не хватало в Игоре какой-то искры, и именно в этот день она «борщанула». Она напрямую говорит, что ей не хватает от него инициативы», – считает Безус.

«Я думаю, это было неосознанно. Я как человек чувствую, что она действительно влюблена в Игоря, он действительно хочет быть с ней, а со мной она хочет как с другом просто веселиться».

А ты видишь интерес Юли к Безусу?