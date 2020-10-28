Алексей Безус благодарен телестройке за все испытания, которые ему пришлось преодолеть в периметре Дома-2.

1000 ДНЕЙ НА ПРОЕКТЕ!!!

.

Какого это? Честно скажу не просто, но именно сложности и трудности затачивают в нас выдержку стойкость 💪

.

Благодарю проект за такую крутую возможность пройти все эти испытания и прочувствовать все пределы эмоций 🧨🧨🧨

.

Поэтому если ты чувствуешь что начал в своей обыденной жизни потухать и тебе хочется выдать из себя максимум 🏡 WELCOME TO ДОМ 2

.

Посмотрим насколько меня еще хватит 😏