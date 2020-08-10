Совсем недавно Александру Черно вместе с сыном Стефаном выписали из роддома. Саша с нетерпением ждала этого момента, а зрители – новых вестей о младенце, о роли Александры в его жизни, о новом положительном этапе в отношениях с Йосей. Но пока что родители не спешат делиться подобной информацией, а рекламируют ресторан, который за рекламу предоставил молодым родителями и гостям вкусные блюда. Ещё супруги жалуются подписчикам на плохой диван.



Иногда в соцсетях Иосиф рассказывает, как встаёт к ребёнку ночью, а Саша попросила у подписчиков дать ей контакты магазинов, где можно приобрести новую двухспальную кровать. На их съёмной квартире было много мебели в хорошем состоянии, что стало с новым диваном пока неизвестно. Как считают многие зрители, молодые супруги успели его испортить.



Больше всего зрителей волнует вопрос, кто же будет помогать новоиспечённым родителям. Мама с папой Йоси уже хотели уезжать для того, чтобы заботиться о шестерых остальных внуках, бабушка Саши тоже вряд ли будет сидеть с ребёнком. Многие уверены, что при всём этом больше всего недосыпов и проблем будет испытывать Иосиф.