Экс-участнице Александре Шеве надоело читать комментарии о том, какая она плохая мать.

«Я же мать» «какое она воспитание может дать дочери, какой пример» «бедный ребёнок, когда пойдет в школу» 🤦‍♀ Честно говоря, порой мне стыдно читать такие комментарии, потому что стыдно осознавать насколько в низкоинтеллектуальном обществе мы живем. И друзья, где связь между моими фото и материнством? Сиськи показала всем- значит ужасная мать. 🤦‍♀ а вот на страничку этой зайдите, так это пример достойный, там только фото с детьми. 🤷🏻‍♀ На чем это базируется, чисто на стереотипном мышлении? Я никого не призываю сейчас срочно раздеваться и выкладывать свою обнаженку в соц сеть, не у каждого это так гармонично выйдет и от этого уж точно многие могут получить стресс😅🙈 Поэтому здесь каждый, пусть занимается своим делами и не осуждает другого. 💯❤✊🏽😁