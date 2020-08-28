Александра Черно решила вступиться за Ольгу Рапунцель, на которую ополчились хейтеры из-за набранных килограммов. Некоторые подписчики Оли пишут под её фотографиями, что девушка сильно поправилась после вторых родов и ей срочно нужно худеть. Саша попросила недоброжелателей оставить её в покое.



На комментарии злопыхателей Оля ответила, что ей важнее здоровье Софии, ведь молодая мама кормит малышку грудью. Сейчас Рапунцель не собирается худеть, к тому же ей комфортно в своём весе.



Александру Черно в соцсетях спросили, будет ли она худеть вместе с Рапунцель, ведь она сейчас весит так же, как и Саша до родов. На этот вопрос Черно резко ответила, что нужно оставить молодую мамочку в покое. Каждая женщина сама принимает решение, когда ей нужно худеть. В последнее время Саша всячески старается поддерживать свою коллегу по проекту, ведь после рождения Стефана молодая мама смогла наладить общение с супругой Дмитренко. Александра иногда советуется с более опытной мамой проекта.