Для Саши Черно и Иосифа Оганесяна крещение первенца – очень важный и ответственный момент. К выбору крёстных супруги тоже подошли внимательно, решив доверить крещение наследника исключительно верующим людям, которые прекрасно относятся к детям.



Само таинство состоится уже через две-три недели. По словам Саши, они уже выбрали крёстную для сына, а вот с крёстным папой пока что не смогли определиться. Со своими подписчиками в соцсетях Александра поделилась, что вторая мама для Стефана – взрослая, серьёзно относящаяся к церкви, вере и детям, мудрая женщина. У Саши спросили, почему она не хочет сделать крёстной свою родную сестру Татьяну. Александра ответила, что не представляет вторую маму для сына моложе 30 лет, а Таня ещё слишком молода.



По словам четы Оганесян, после крестин они покажут лицо малыша Стефана. Все поклонники с нетерпением ждут этого момента. Таинство крещения будет проходить в маленькой церквушке в родном городе Саши, ведь с этим местом её связывают очень теплые приятные воспоминания.