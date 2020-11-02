Александра Гозиас рассказала своим подписчикам, о чём она мечтает после рождения ребёнка.

О чем я мечтаю❓🧐Да все просто 👇🏽

Мы шестой день уже в этих четырех стенах. 😂🙈Лежим тут и смотрим друг на друга. И я представляю, как на выписке он берет сына на руки. Как мечтаю увидеть эту радость в его глазах. Как Софи знакомится со своим маленьким братиком. Боже, как же хочется поскорее эту картину. Визуализирую тут каждый день по сто раз. 😂❤️

Мечтаю, что вернусь домой с роддома и не встану к плите. Что не буду разрываться между уборкой и сменой подгузников. Что муж будет мне помогать, что будет поддерживать. А то помню я свою первую беременность.. 🤦🏽‍♀️❗️🤦🏽‍♀️❗️🤦🏽‍♀️❗️🤦🏽‍♀️❗️🤦🏽‍♀️❗️🤦🏽‍♀️❗️🤦🏽‍♀️

Даже не беременность, а возвращение с Софией из роддома. Когда меня ждал дома не любящий и понимающий муж,а посуда со шваброй. Еще и недоволен был всем на свете, а потом и вовсе сваливал из дома жить своей жизнью. 😕😏Мне тогда не дали почувствовать себя женщиной, не дали окунуться в материнство. Все было не так и не то.

На этот раз я хочу,что все было иначе. Очень рассчитываю на помощь Тигры с его наследником. Этот малыш — его первенец. И наш долгожданный сын. Я очень хочу, чтобы меня поддерживали и понимали. Чтобы помогали с Софией, с домашними делами. И чтоб София стала мне помощницей ❤️

Я настраиваюсь только на лучшее! На позитив!

А Ваши мужья помогали восстановиться после роддома?