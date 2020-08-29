Александра Гозиас пожаловалась своим подписчикам на жизненные трудности, с которыми она столкнулась в новой семье.

Мне так тяжело, вечерами плачу. И не понимаю, почему плачу. Гормоны что ли, или реально осознание, что грядёт тяжелое время. Сразу скажу, этот пост не будет веселым. Я не из тех, кто на камеру показывает счастливую жизнь, а за кадром ревёт. Говорю, как есть, не только маме и подругам. И вам рассказываю это.

Муж на работе, живёт привычно. А моя жизнь меняется с переездом. Мы вернулись в Москву, он вышел на работу, а я осталась с Софой. И скоро родится второй ребёнок, будет ещё тяжелее. Мысли об этом просто спать не дают, как будет тяжело.

Моя жизнь меняется на 360 градусов. Я не успеваю утром тупо умыться! Надо встать, всех обслужить. Завтрак приготовила, накрыла, все поели, помыла. Муж уехал. Потом сразу ремонтники пришли, доделывают тут по мелочи. После них уборка. Аааа! Вижу, как дочь мучается.

Хотя она выглядит очень счастливой! Но ей бы сейчас на море искупаться, да кукурузу поесть, думаю я. Да и я стала связана в своих личных делах и пожеланиях. Даже в ресторан не сходить вечером. Спрашиваю: «Нравится с мамой жить?» Она отвечает: «Да». А у меня мысли: не хочет расстраивать.