Бывшая участница «Дома-2» Александра Гозиас сумела устроить свою жизнь после проекта. Девушка во второй раз вышла замуж, переехала к супругу в Москву, перевезла дочь от первого брака Софию, а сейчас во второй раз готовится стать мамой. Так, своим подписчикам Саша решила рассказать, как хочет назвать малыша, который появится на свет в самое ближайшее время.



Недавно Гозиас рассказала, что определилась с клиникой, где будет рожать. Со своими подписчиками она также поделилась информацией, как проходит её подготовка к появлению в доме нового человека, какие покупки она совершает, что из приданого приобретает и так далее.



Решила рассказать будущая мама и про варианты для имени будущего малыша. Муж Гозиас хочет одно имя, дочка София просит назвать братика необычно, Сроплаксом. А Саша мечтает назвать ребёнка самым простым русским именем – Иваном. Похоже, что семья остановится на последнем варианте, ведь это Саша будет рожать ребёнка, поэтому ей и выбирать, как его будут звать.